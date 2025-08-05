入列輝達電力大革命合作夥伴 台達電飆天價、光寶科創波段高
輝達（Nvidia）啟動「電力大革命」，揭露18家合作夥伴，台廠有台達電（2308）、光寶科（2301）兩家業者入列，5日成為盤面上的強勢指標，台達電突破600元關卡，一度衝達632元，寫下歷史新高價，光寶科也大漲，創2023年9月以來的波段高點。
輝達因應AI算力大進化，功率需求飆升，將把AI伺服器晶片輸出電壓從目前的54V大幅拉高至800V；輝達在官網上表示，AI工作負載大幅飆升，導致資料中心電力需求不斷增加，傳統專為千瓦（KW）級機架設計的54V機櫃內配電系統，已無法支援現代AI工廠即將到來的兆瓦（MW）級機架，正引領資料中心電力基礎設施朝向800 HVDC轉型，以在2027年開始支援1MW以上的IT機架。
輝達在官網公布18家合作夥伴，包含三大領域，在電源供應器部分，台廠有台達電及光寶科入列；兩家公司5日股價強漲，成為盤面上的亮點，台達電持續創歷史高價，早盤以600元開高後走高，站上600元關卡，一度衝達632元的天價，盤中漲幅逾6%。
光寶科早盤以125元開高後走高，一度拉升至131.5元，為2023年9月以來的新高價，盤中漲幅7%。
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