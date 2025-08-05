AI電力革命點燃散熱股！奇鋐直逼千金、牽手台達電創高 股王獨受冷落

台股8月5日由台積電（2330）領軍權值股強勢反攻，直搗23,600城池；盤面焦點聚焦在AI伺服器基礎建設概念股，其中以散熱族群表現最為耀眼。輝達（NVIDIA）啟動「電力大革命」，將AI晶片輸出電壓從54V大幅升級至800V，推動資料中心進入兆瓦級功率時代，使得散熱技術地位再度升級，成為AI硬體架構升級的關鍵支柱。

受到利多消息激勵，散熱股幾乎全面揚升。建準（2421）早盤強勢漲停至125元，改寫2024年4月下旬以來波段新高，成交量同步暴衝至2.3萬張以上；奇鋐（3017）盤中攻上995元歷史天價，蓄勢挑戰散熱族群「第二千金」寶座；台達電（2308）同步改寫盤中新高，觸及632元。

此外，力致（3483）、尼得科超眾（6230）、雙鴻（3324）、業強（6124）、動力-KY（6591）等個股亦全面上漲，展現市場對高階散熱與液冷技術成長潛力的高度期待。不過，散熱股王健策（3653）則遭法人連兩日調節，短期均線下彎壓力浮現，今日股價開高走低，為族群中唯一下跌個股。

輝達於官網宣布「AI電力大革命」啟動，將AI伺服器輸出電壓提升至800V，以支撐兆瓦級AI運算需求，並同步公布18家策略合作夥伴名單，台廠台達電與光寶名列其中，象徵台灣在AI基礎設施供應鏈中的關鍵地位再次獲得國際肯定。

另，美系外資最新報告指出，全球資料中心電力與冷卻解決方案市場展望佳，並可望延續至2026年。隨800V直流電架構與液冷技術的持續導入，產業競爭格局可能重塑，外資特別看好台達電、奇鋐與富世達三家台廠，皆給予「優於大盤」評等。

此外，亞馬遜近期釋出持續加碼AI投資訊號，外資認為對資料中心硬體供應鏈帶來正向催化，並點名緯穎、金像電、廣達與緯創（受惠於Trainium2與GPU伺服器需求，同樣給予正面評價。台達電與奇鋐亦名列亞馬遜AI伺服器台系供應鏈，成長潛力受矚目。