譜瑞 瞄準逾150天

譜瑞-KY（4966）供應7至17吋面板用的eDP/DP TCON與各式高速傳輸介面晶片，面板相關應用延伸至源極驅動IC、觸控IC與TDDI。eDP/DP TCON占營收比重超過35%。iPad Pro的AMOLED TCON為高單價高毛利率產品，譜瑞是最大供應商。

PCIe進入Gen6高速傳輸介面包括USB Type-C、Display Port、HDMI/DVI、PCIe/SATA、MIPI/eDP等各式轉接器、中繼器、多工器、解多工器、轉換器等，已成為第一大產品線，占譜瑞營收近50%。

PCIe Gen4 Retimer應用領域已由Data Center擴張至高階NB，PCIe Gen5開發較Gen4更順暢，2022年市場規模已達1億美元。

看好譜瑞-KY後市股價表現的投資人，可買入價內外5%以內、有效天期150天以上的權證。（元富證券提供）

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