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昇陽半 兩檔搶鏡

經濟日報／ 記者魏興中整理

昇陽半導體（8028）昨（4）日由於受惠再生晶圓供應吃緊，激勵市場買盤大舉搶進，股價開高走高，早盤即亮燈強鎖漲停，漲停價154.4元攀波段高峰，成為市場熱議的焦點。

昇陽半導體第2季財報雖不如預期，不過董事會通過新增43.79億元資本支出加速產能擴充，以因應台系晶圓廠與美系記憶體廠客戶需求。今年將自月產80萬片升至85萬片，明年由95萬片大增至120萬片。

事實上，受惠AI推動再生與承載晶圓商機，使再生晶圓供需吃緊，全球第一大晶圓再生業者昇陽半導體成為最大的受惠者。

權證發行商建議，看好昇陽半導體後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、距離到期日超過100天的相關權證進行布局。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

晶圓廠 昇陽半導體

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