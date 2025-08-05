晟銘電、富世達 挑長天期

受惠於ASIC AI伺服器及相關零組件訂單強勁增長，晟銘電（3013）、富世達（6805）新專案持續增加，有助營運，近期股價表現亮眼。權證發行商建議，相關認購權證可伺機布局。

Meta全力衝刺AI算力布建，並擴大資本支出，近期對台廠釋出新一代客製化晶片ASIC AI伺服器專案大單，晟銘電與廣達聯手拿下，總出貨櫃數上看6,000櫃，晟銘電近日股價相對強勢。

此外，預期Minerva機櫃出貨量將達到4,000櫃，晟銘電在Minerva的機會約當新台幣33.5億元，其中主要的貢獻仍為sidecar；除此之外，預期Meta下一代ASIC AI伺服器Santa Barbara將會有較大幅度升級，預期出貨櫃數達6,000櫃，TDP將會達到180kW以上，預期水冷的內容物將會大幅跳升，若晟銘電的水冷專案得以延續，將會成為其2027年的成長動能。

富世達受惠新款智慧型手機上市與伺服器營收提升帶動今年下半年營收成長。快接頭模組（QD）與滑軌將帶動伺服器營收成長，挹注2025至2026年獲利成長動能。

今年下半年華為將推出二至三款折疊手機，包括三折與內折機，有助富世達今年下半年手機營收季增。隨ODM組裝GB200機櫃更順暢，加上GB300 NVQD03放量，下半年伺服器營收可望優於上半年。而公司有望自下半年出貨ASIC AI伺服器滑軌，預估第3季整體營收季增20%，第4季持續季增。伺服器營收比重上升將帶動第3、4季毛利率逐季攀升。

受惠於ASIC伺服器成長趨勢，富世達有望自第4季開始出貨ASIC AI伺服器機櫃UQD，而每櫃ASIC機櫃QD模組用量為GB200／300機櫃的兩倍以上。

投資人若看好晟銘電、富世達後續投資機會，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證介入。