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原油期 提防變數

經濟日報／ 記者周克威整理
原油生產示意圖。 圖／AI生成
原油生產示意圖。 圖／AI生成

自基本面觀察，油價目前仍處於供過於求的狀況，加上OPEC+連續增產，後續須觀察美國8月後是否會對俄國原油進行次級制裁，以及制裁後俄國原油最大買家中國和印度動向；在最差情境下，俄國占全球石油供應10%，若全部供應切斷，將使油價快速飆升，甚至可能會超過先前以伊衝突時的高點。

然而，在最新公布的美國7月非農就業新增人數大幅低於預期，且前兩個月新增就業人數遭大幅下修，加上傳出OPEC+擬於9月再度每日增產54.8萬桶拖累近期油價走弱。

投資人可以透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」，此期貨屬於小型契約，交易門檻低，須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。

（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

油價 期貨交易

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