川普1日起正式對幾乎所有與美國貿易國家擴大關稅，且7月就業報告顯示勞動力市場出現放緩跡象，均加劇投資人拋售。美股高檔震盪，評論關稅實施對經濟的影響尚為時過早，但投資人對經濟放緩的擔憂是不爭的事實，可留意美股期貨操作的機會。

目前降息呼聲不斷，但在聯準會未實際採取降息行動前，本季支撐微型那指的本夢比或開始受到投資人的質疑。

儘管微軟與Meta受到投資人追捧，但投資人對亞馬遜資本支能否回收感到悲觀，因其AWS雲端運算部門的營收指引低於預期，引發市場對其AI計畫的質疑，投資人留意科技股占比較重的美國指數波動或加大。

（凱基期貨提供）

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