台指期 展現盤勢韌性

台股昨（4）日呈開低震盪格局，下跌55點收23,378點；台指期則下跌85點收23,260點，逆價差達118.94點，外資未平倉淨空單減少457口至39,080口。期貨商表示，台股雖面臨國際雜音，但內資活躍與政策支撐仍提供一定緩衝下，盤勢韌性可期。

台美暫時性關稅稅率為20%，談判未完待續，加上本周還面臨232條款半導體關稅威脅，台股昨日權值大軍軍心潰散，千金族群也委靡不振，指數一度大跌近300點，但在逢低買盤進場下，終場指數下跌55點、收在全日最高點的23,378點。

台指期則是下跌85點，至23,260點，逆價差為118.94點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,248口至1,954口，其中外資淨空單減少457口至39,080口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,853口至904口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為三千餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量皆為積極，目前選擇權多空互不相讓。

元富期貨認為，台指期昨日呈開低走穩格局，受美股走弱影響，指數盤中跌破月線關卡，在買盤支撐下震盪走高，尾盤權值王台積電（2330）拉抬，指數一度突破10日均線，終場以紅K棒作收。目前指數回測月線有撐，暫時力守於月線之上，在市場消化利空消息前，短線上維持在月線附近震盪整理。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日周買權最大OI落在23,650點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在20,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.95下降至0.94，VIX指數上升0.43至23.87；外資台指期買權淨金額0.09億元、賣權淨金額-0.84億元，整體選擇權籌碼面偏空。

操作上，短中線觀察美國經濟數據、公債殖利率與關稅後續，若利空不再擴大，指數有望於22,800~23,500點間築底整理。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，目前台股持續挑戰前波大整理平台區，短線在7月16日多方缺口不破下，拉回依舊可以樂觀操作。