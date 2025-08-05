聽新聞
0:00 / 0:00
緯創躍外資單周買超王
近期外資為台股買盤主要動能，據證交所統計，上周外資自集中市場買超最多的前五名上市公司，以緯創（3231）買超4.07萬張居冠，再來是鴻海買超3.8萬張、玉山金買超3.29萬張、廣達3.2萬張、台玻2.75萬張。
近期外資為台股買盤主要動能，上周外資在集中市場總買進金額為6,336.19億元，總賣出金額為6,290.1億元，買超為46.09億元；今年以來外資總買進金額為17.66兆元，總賣出金額為17.87兆元，累計賣超為2,093.41億元。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進持股）市值為34.61兆元，占全體上市股票市值的45.92%，較7月25日的34.53兆元，增加788.39億元。
就個股來看，上周外資買超最多的前五名上市公司為緯創買超4.07萬張、鴻海買超3.8萬張、玉山金買超3.29萬張、廣達3.2萬張、台玻2.75萬張。
反之，上周外資在集中市場賣超最多的前五名上市公司則為台新金賣超17.71萬張、大成鋼賣超6.52萬張、南亞賣超5.87萬張、兆豐金4.62萬張、聯電4.06萬張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言