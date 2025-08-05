主動式 ETF 規模躍進

台股從4月美中關稅風波開始進入震盪期，資金有轉向具選股能力的主動式ETF趨勢。統計目前在集中市場掛牌的主動式ETF市場，從首檔主動式ETF掛牌至今，檔數已達六檔，總規模已經突破200億元大關，截至昨（4）日，規模來到207.89億元。

台股在上半年對投資人來說堪稱是震撼教育，加權指數在6月短線重挫後雖快速反彈，但整體融資水位已銳減逾千億元，至今仍未見明顯回補，顯示市場對高檔震盪的戒心猶在。

在此背景下，過去被動式ETF的買盤明顯趨緩，反觀主動式ETF規模及績效皆表現搶眼，資金亦有轉向主動式ETF跡象。

根據統計，目前已經上市的六檔主動式ETF，總規模已經超過200億元大關，按規模排序為主動統一台股增長（00981A）60.95億元、主動群益台灣強棒54.28億元、主動野村台灣50的27.93億元、主動野村臺灣優選27.39億元、主動中信ARK創新20.61億元、主動安聯台灣高息16.71億元。

以集中市場的最新掛牌的主動式ETF來看，新兵主動野村台灣50在7月21日掛牌，主要訴求「升級版台灣50」，採主動汰弱留強策略，不僅參考台灣50大型權值股架構，更重視獲利動能與價值面，積極調整成分配置。

在近期震盪行情中，除預先剔除弱勢股，也納入具未來性與獨門成長題材的潛力股，展現經理團隊前瞻眼光與選股靈活度，以期卡位下一波市場主流，對於熟悉市值型ETF的投資人，主動野村台灣50是在震盪行情中值得觀察的ETF選項之一。

證交所提醒投資人，ETF雖具有分散風險與交易便利等優勢，但不同ETF的投資策略、風險屬性與標的內容差異甚大，主動式ETF因具備選股與調整機制，可能帶來超額報酬機會，但同時也須承擔選股失誤與市場波動的風險。投資人應充分了解基金操作策略與可能的波動性，做出適合自己的投資決策。