就市論勢／AI 伺服器、食品、觀光 看俏

盤勢分析

上周末美國就業與製造業數據公布後，美股下跌修正幅度擴大、走勢呈現短空，亞股走勢亦同，台股面對修正壓力開低後走高，終場加權指數下跌55點收23,378點，跌破周線但力守月線，技術面呈現高檔震盪，成交量縮至約3,395億元，顯示多空雙方大多呈現觀望。

美國加徵對等關稅暫緩實施終了前夕，各國適用稅率在1日期限前全數確認並公布細節，並將於7日正式實施。台灣因談判程序安排，台美雙方還未完成總結會議，故美方先公布20%「暫時性稅率」，後續達成協議可望再降稅率，然而進行中的半導體232調查的可能影響程度更大，故未來一到二個月台灣將處於協議與調查前景未明的高度不確定過渡期。

台灣第2季GDP年增率7.9%，高於主計處預估的5.2%，主要受惠AI需求和消費性電子提前拉貨，關稅稅率大致底定後，提前拉貨動能預計將下滑，需特別留意上市櫃公司近期陸續公布的7月營收、第2季財報和下半年展望，上周台股雖創波段新高，但關稅協議與半導體調查等不確定性仍高，使得潛在下跌風險機率加大，在高度不確定的大環境下，操作態度仍須謹慎。

投資建議

市場主流雖開始偶有電子與傳產輪動，但仍以電子表現較好，類股為AI相關供應鏈族群、電腦周邊、塑膠、生技、電器電纜等類股，表現較差族群為資訊服務、金融、航運股、半導體類股等。短期內籌碼仍相對乾淨，但此波自低點反彈以來漲幅已大，加上美國與台灣進入企業財報期，基本面受關稅與台幣升值影響將顯現，可能進入震盪盤整格局下，看好季報良好與營收成長力道強標的，如AI伺服器供應鏈等，以及受惠台幣升值的食品與觀光類股等，建議順勢操作。