科妍針劑產品 申請陸藥證

科妍（1786）結盟大陸國企華潤集團，可望接玻尿酸大單。科妍昨（4）日表示，已與大陸知名醫藥集團華潤三九旗下的昆明製藥簽約，將由其協助科妍進行關節腔注射劑在大陸的取證，目前已在申請藥證階段。

科妍表示，華潤集團是大陸國企級別的醫藥集團，市場看好，一旦藥證通過，科妍將有望接獲每年200萬劑的關節腔注射液大單，保守估計帶來超過20億元的年營收貢獻、毛利率五成以上，未來成長動能備受矚目。

關節腔注射液為科妍主要產品，目前全球除中國大陸與美國以外的大多數市場，包括台灣，皆屬醫療器材等級，只需取得醫材許可證即可銷售；唯有中國大陸與美國以藥品認定，需依藥品標準辦理藥證審查。

科妍指出，此次若能順利取得中國大陸藥證，將是公司首張藥證，並需同步將現有工廠從醫材廠升級為藥廠，以符合藥品製造規範，同時未來也有望承接針劑類藥品代工業務。

除大陸市場可望有新進展，科妍近年在歐盟與南美最大市場巴西陸續拿到關節腔注射與防沾黏、皮下注射等產品銷售許可證，經過與當地客戶談妥出貨合約，預計效益將在2026年浮現。