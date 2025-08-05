創意目標價 喊到1,480元

近期美國四大雲端廠（CSP）持續投資AI算力，牽動台廠供應鏈營運表現。其中，創意（3443）上周舉辦法說會後，各外資紛紛發布報告指出雖創意第2季營收表現不如預期，但毛利率表現亮眼，未來展望樂觀，摩根士丹利（大摩）、麥格理皆給予「優於大盤」的表現，目標價分別為1,480元、1,325元。

創意第2季合併營收61.04億元，季減13%、年減9.1%，累計上半年合併營收131.28億元，年增5.7%；第2季每股純益（EPS）5.84元，為近五季低點，但上半年獲利年增逾一成，EPS為13.01元。

大摩指出，創意第2季營收疲弱，主因美國商務部BIS的出口管制導致加密貨幣出貨延遲，不僅低於預估，也未達市場共識，但對於全年營收依舊保持樂觀，維持年增雙位數。

麥格理則指出，創意第2季毛利率33.3%，仍優於市場預期，展望第3季，量產展望穩健，對於長期成長以及雲端服務供應商（CSP）與AI業務貢獻提升保持樂觀；預估2025年NRE將小幅衰退、turnkey業務則將雙位數成長。毛利率將下滑數個百分點，營運費用則會小幅下降。

另外，麥格理表示，創意加密貨幣業務預計將占今年營收超過30%，且若晶圓代工產能允許，2025年下半年與2026年仍有上行潛力，而CSP相關營收在整年應會超過25%。目前創意有三個主要的CSP專案於今年開始貢獻營收，主要以NRE為主。

展望2026年，大摩指出，管理層重申對2026年營收成長的信心，即使不依賴加密貨幣需求。部分加密貨幣客戶已為2026年上半年的產能預付訂金，若能同時獲得晶圓代工與封測的支援，則有望帶來額外營收上行空間。