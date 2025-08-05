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系微攜技嘉 搶進資料中心

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

系微（6231）昨（4）日宣布，攜手技嘉旗下伺服器廠技鋼，推出搭載超微（AMD）EPYC處理器的伺服器平台，並導入最新的OCP資料中心技術，整合系微韌體技術及技鋼硬體設計，攜手搶攻AI資料中心商機。

法人看好，系微持續擴大伺服器應用，有望為營運增添新動能。

系微表示，技鋼液冷伺服器採用第五代超微EPYC處理器，以及即將推出的下一代超微EPYC處理器，提供卓越的散熱效率與運算密度，加速AI訓練與推論。

系微指出，這些平台整合InsydeH2O與超微openSIL，以快速啟動平台、充分發揮晶片功能並強化安全性。搭配Supervyse OPF提供企業級OpenBMC，符合技鋼對系統管理可靠性、安全性與效能的嚴格標準。系微昨日股價收在220元，下跌2.5元。

系微 超微 伺服器

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