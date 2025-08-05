明安2025年上半年 EPS 2.18元 華榮1.01元

高爾夫球具代工大廠明安（8938）昨（4）日公布第2季財報，受匯損影響，較首季轉虧，單季虧損3.29億元，每股淨損2.15元；累計上半年獲利3.33億元，每股純益2.18元。該公司指出，按品牌商新品鋪貨時程，第4季可重返出貨高峰。

明安表示，近年來，整體高爾夫參與人口穩定維持在一定高峰，並未隨著疫情期間的大幅成長而有反彈式的衰退。這顯示高爾夫產業在美國正值方興未艾的熱潮，有利業界營運發展。

【記者朱曼寧／台北報導】華榮（1608）昨（4）日發布財報，上半年稅後純益3.88億元，年減23％，每股純益（EPS）1.01元。若以第1季財報推估，第2季稅後純益2.3億元，年增8%，每純益0.64元。

華榮因應電力線纜市場需求續強，持續擴大接單。華榮受惠台電強韌電網計畫、離岸風電、公共工程等，推升線纜需求，訂單可望一直接到2033年，未來營運穩健。