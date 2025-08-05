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全家餐飲2025年上半年 EPS 3.09元 擴大版圖
全家餐飲（7708）昨（4）日公告第2季財報，單季稅後純益0.39億元，年增24.73%，寫下同期新高紀錄，每股純益1.54元；累計上半年稅後純益0.78億，年增22.72%，每股純益3.09元，亦創歷年同期新高。
全家餐飲表示，上半年主要受惠於既存店營收持續成長和展店動能挹注，截至6月底總店數達74店，加上品牌研發新品能力與母公司全家進行跨通路合作，有效發揮集團綜效帶動營收，貢獻整體營收持續向上。
全家餐飲既存店營收成長關鍵，來自於各品牌持續投入研發動能推出新菜，並運用數據驅動管理，提升運營管理效率，在餐飲市場中強化競爭優勢，此外，透過品牌聯名、強強聯手策略，創造話題，推動營收持續成長。
展店部分，上半年IKIGAI燒肉進軍台中燒肉一級戰區，和桃園新區域展店，目前店數達到七店，個人燒肉套餐受到好評，有效挹注營收。
展望後市，看好第3季暑期人潮及各大百貨周年慶檔期，將秉持主攻日常個人食的剛性需求，並持續深化展店策略，積極拓展店數擴大餐飲市場版圖，挹注下半年營收動能。
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