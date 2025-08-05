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燦坤結盟國寶攻寵物生態圈
燦坤（2430）鎖定寵物商機，與國寶集團結盟擴大寵物生態圈。燦坤行銷暨開發長李經緯指出，國內寵物市場潛力大，公司推出「燦汪卡」與「燦喵卡」寵物會員卡，發卡數已近萬張，目標三年內衝刺40萬張。此次合作將整合雙方資源，放大寵物卡的附加價值，可望為營運帶來新動能。
李經緯說明，燦坤現有會員數達700萬人，活躍會員約350萬至400萬人。4月啟動寵物卡業務以來，每月新增數千張申請量，帶動會員數穩步成長。
燦坤期望透過合作模式，吸引非會員為「毛小孩」而加入會員。寵物卡會員有500元與900元兩種選擇，若能吸引新客源，將有助推動整體會員數成長，放大會員經濟的綜效。
國寶總經理湯順甄表示，與燦坤合作，將生命事業服務導入寵物卡體系。
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