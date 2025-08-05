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巨有2025年上半年 EPS 0.13元 聯光通損益兩平

經濟日報／ 記者鐘惠玲林薏茹／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務商巨有（8227）昨（4）日公布第2季財報，因認列約3,300萬元匯損，導致單季小虧，每股淨損0.06元，上半年仍為獲利，每股純益則為0.13元。法人估計，該公司下半年營運應可優於上半年。

巨有第2季毛利率26.3％，季增7.7個百分點，年減1.1個百分點；營益率12.8％，但業外損失約3,700萬元，主要是來自於外幣兌換淨損約3,300萬元，使得單季稅後淨損約2,310萬元，每股淨損0.06元。

巨有上半年毛利率為23.1 %，年減1.6個百分點；稅後純益525萬元，年減83.5％，每股純益0.13 元。

光通訊廠聯光通（4903）昨（4）日公告最新財報，受惠客戶需求成長，第2季營收將近翻倍增，帶動單季轉盈、稅後純益達1,941萬元，每股純益0.18元，一舉弭平首季虧損，上半年達到損益兩平。

聯光通第2季毛利率11.4%，季增8.19個百分點，年增1.2個百分點；營益率5.98%，較前一季的負11.4%及去年同期的負12.1%轉正。

毛利率 每股純益

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