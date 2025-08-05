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騰輝2025年上半年 EPS 2.29元 台特化1.49元
銅箔基板（CCL）廠騰輝-KY（6672）昨（4）日公告第2季財報，單季稅後純益0.9億元，攀上近三季高點，季增18%，但較去年同期減少32.8%，每股純益1.24元，上半年每股純益為2.29元。
展望後市，騰輝提到，將繼續鞏固散熱金屬基板市場，該公司在台商中獨有產品高頻應用鐵氟龍材料已開始接獲國防、航天雷達應用量產訂單，長期持續取得終端認證及積極布局；另外，智慧ATR眼鏡、機器人及應用於電容封裝的產品也將在客戶完成設備量產測試，逐漸放量。
台特化（4772）昨（4）日公告第2季財報，受惠先進製程應用擴大、稼動率拉升，單季稅後純益1.16億元，年增54.7%，每股純益0.79元；累計今年上半年獲利2.19億元，年增41%，每股純益1.49元。法人看好無水氟化氫（AHF）產品下半年開始明顯貢獻營收，第4季進入穩定放量階段。
台特化去年下半年推出蝕刻特氣產品AHF，2025年上半年通過客戶驗證，開始貢獻營收，為公司在高階蝕刻氣體布局邁出關鍵一步。
為擴展營運版圖強化先進製程市場布局，台特化董事會決議通過收購弘潔科技65.22%股權，投資金額近30億元，交易預計今天完成。
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