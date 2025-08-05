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雍智2025年上半年 EPS 4.97元 晶技2.46元

經濟日報／ 記者尹慧中陳昱翔／台北報導

雍智（6683）昨（4）日公告第2季獲利約0.32億元，季減68.6%，年減73%，每股純益1.21元，下探29季來低點；上半年淨利約1.34億元，較去年同期衰退40.3%，每股純益4.97元，相對去年同期8.34元接近腰斬。

石英元件大廠晶技（3042）昨（4）日公告上半年每股純益2.46元，較去年同期3.4元遜色，主要受新台幣匯率強升，以及消費性電子需求疲軟影響。

晶技第2季稅後純益3.7億元，季減21.6%、年減28%，每股純益1.08元；上半年稅後純益8.42億元，年減20.1%，每股純益2.46元。

晶技位於印尼泗水的新廠已在去年第4季進入量產準備，今年起有望開始顯著貢獻業績，並將以該新廠做為公司海外第三地的主要生產基地，全力滿足客戶對第三地生產需求。

晶技 每股純益

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