聽新聞
0:00 / 0:00
雍智2025年上半年 EPS 4.97元 晶技2.46元
雍智（6683）昨（4）日公告第2季獲利約0.32億元，季減68.6%，年減73%，每股純益1.21元，下探29季來低點；上半年淨利約1.34億元，較去年同期衰退40.3%，每股純益4.97元，相對去年同期8.34元接近腰斬。
石英元件大廠晶技（3042）昨（4）日公告上半年每股純益2.46元，較去年同期3.4元遜色，主要受新台幣匯率強升，以及消費性電子需求疲軟影響。
晶技第2季稅後純益3.7億元，季減21.6%、年減28%，每股純益1.08元；上半年稅後純益8.42億元，年減20.1%，每股純益2.46元。
晶技位於印尼泗水的新廠已在去年第4季進入量產準備，今年起有望開始顯著貢獻業績，並將以該新廠做為公司海外第三地的主要生產基地，全力滿足客戶對第三地生產需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言