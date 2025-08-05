聽新聞
0:00 / 0:00

南俊7月營收 衝四年高點

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

滑軌廠南俊國際（6584）昨（4）日公布7月營收2.11億元，攀上2021年8月以來高點，月增3.65%，年增23.19%；前七月營收13.11億元，年增21.79%。法人看好，第3季進入傳統出貨旺季，南俊營運將優於第2季。

供應鏈人士表示，輝達GB200與GB300 AI伺服器，以及雲端服務供應商（CSP） ASIC伺服器等產品，第3季量產出貨，將帶動南俊業績持續往上，預估南俊伺服器營收占比將衝上55%至60%，推升毛利率守穩在30%大關。

展望下半年，法人表示，隨著GB200大量出貨，ASIC伺服器滑軌等新產品也加入量產，南俊的營收規模將持續放大，並帶動毛利率增長，對獲利將形成正向循環。

由於GB300與GB200規格變化不大，經過GB200量產經驗與學習曲線之後，業界認為，GB300量產腳步可望加快，較GB200量產更順暢，南俊也持續爭取CSP與企業大廠等新客戶。

產能方面，南俊今年預計增加三條GB200與GB300的相關產線，再將一條既有的產線改造成GB系列產線，來因應雲端服務供應商的訂單，規劃在越南廠建立一條一般伺服器生產線。

營收 伺服器 雲端服務

延伸閱讀

南電7月營收月、年雙增 法人持續看好營運後市

AI 伺服器客製化需求加持 機殼廠躍當紅炸子雞

美科技股商品掀起新一波買盤 聚焦AI、資料中心題材

就市論勢／散熱、電源、伺服器 聚光

相關新聞

燦坤結盟國寶攻寵物生態圈

燦坤（2430）鎖定寵物商機，與國寶集團結盟擴大寵物生態圈。燦坤行銷暨開發長李經緯指出，國內寵物市場潛力大，公司推出「燦...

系微攜技嘉 搶進資料中心

系微（6231）昨（4）日宣布，攜手技嘉旗下伺服器廠技鋼，推出搭載超微（AMD）EPYC處理器的伺服器平台，並導入最新的...

京城銀2025年前七月 EPS 1.86元

京城銀行（2809）距離併入永豐金控剩下不到兩個月，昨（4）日公告自結7月獲利，受惠資本市場回溫、股息入帳，單月獲利也逐...

創意目標價 喊到1,480元

近期美國四大雲端廠（CSP）持續投資AI算力，牽動台廠供應鏈營運表現。其中，創意（3443）上周舉辦法說會後，各外資紛紛...

科妍針劑產品 申請陸藥證

科妍（1786）結盟大陸國企華潤集團，可望接玻尿酸大單。科妍昨（4）日表示，已與大陸知名醫藥集團華潤三九旗下的昆明製藥簽...

友霖8月21日掛牌 承銷價28元

友華生技小金雞友霖生技（4166）暫定21日掛牌，配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣13,600張，競拍底價22.4元，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。