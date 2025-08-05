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南俊7月營收 衝四年高點
滑軌廠南俊國際（6584）昨（4）日公布7月營收2.11億元，攀上2021年8月以來高點，月增3.65%，年增23.19%；前七月營收13.11億元，年增21.79%。法人看好，第3季進入傳統出貨旺季，南俊營運將優於第2季。
供應鏈人士表示，輝達GB200與GB300 AI伺服器，以及雲端服務供應商（CSP） ASIC伺服器等產品，第3季量產出貨，將帶動南俊業績持續往上，預估南俊伺服器營收占比將衝上55%至60%，推升毛利率守穩在30%大關。
展望下半年，法人表示，隨著GB200大量出貨，ASIC伺服器滑軌等新產品也加入量產，南俊的營收規模將持續放大，並帶動毛利率增長，對獲利將形成正向循環。
由於GB300與GB200規格變化不大，經過GB200量產經驗與學習曲線之後，業界認為，GB300量產腳步可望加快，較GB200量產更順暢，南俊也持續爭取CSP與企業大廠等新客戶。
產能方面，南俊今年預計增加三條GB200與GB300的相關產線，再將一條既有的產線改造成GB系列產線，來因應雲端服務供應商的訂單，規劃在越南廠建立一條一般伺服器生產線。
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