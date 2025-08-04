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信錦第2季雖有匯兌利益 2原因毛利率23.3%、下探8季以來低點

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導

顯示器軸承大廠信錦（1582）公布半年報，第2季雖有匯兌收益600萬元，且客戶追單提前拉貨意願強，受惠於在越南跟泰國都有工廠，可坐等客戶轉單，但因台幣匯率單季大升值，越南廠初期生產成本仍高於中國大陸，單季毛利率23.3%，比上季大降3.1個百分點，創2年新低。

信錦過去兩年透過提高東南亞產能，吸引客戶優先選擇信錦，以及提高高階產品如電競及商用顯示器軸承供貨比等方式，拉高毛利率。單季毛利率於2024年最高來到30%，不過，隨川普上台，全球匯率動盪，PC通路因關稅及匯率問題轉趨保守，信錦公布第2季單季EPS0.84元，為9季度以來新低，而毛利率也因匯率侵蝕降至23.3%，為連續8季度新低（2023年第2季度以來）。

信錦表示，台幣第2季升值趨勢明顯，透過積極提高美元借款部位，在有美元負債下，其實單季匯兌部分還有600萬元利益，但因匯率衝擊毛利率，營運規模受台幣升值影響，使得單季EPS衰退。

對於第2季營運衰退，信錦表示，今年面臨全球大環境的挑戰，未來將持續優化原物料與生產成本控管，同時，在產能布局方面，越南與泰國等東南亞據點會持續提升產能與生產效率，強化調度彈性，新廠已成功拓展新客戶。

信錦是少數在東南亞有兩處以上製造據點的零件供應商，越南廠早在2021年就設立，目前力拚月產能100萬台，已經接獲兩大韓系顯示器軸承訂單，而泰國廠現在是租廠，月產能20萬台，7月2億元買的土地將自建新廠，7月正式做建廠設計。越南跟泰國分別是川普上台後，戴爾跟惠普選擇的製造據點。

信錦在顯示器軸承供應鏈中跑得相當快速，雖有望承接品牌客戶轉單效益，不過，由於越南跟泰國製造成本初期仍高於中國大陸，也對毛利率帶來壓力，信錦表示，2025年底時越南跟泰國總產能將超越中國大陸，但也因此會加速供應鏈就地在泰國跟越南供應，目標讓越南廠製造成本壓平與中國大陸相當。

信錦拉抬毛利率另一招是布局多元新品，低軌衛星（LEO）相關新產品以及折疊手機軸承業務，都是長期要翻轉公司毛利率的策略投資業務。

越南 毛利率 台幣匯率

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