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信錦財報／受匯率因素影響 第2季每股賺0.84元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

樞紐（鉸鏈）大廠信錦（1582）於4日召開董事會，公告2025年第2季財務報告。由於產業環境受等關稅政策與新台幣升值的影響，連電競顯示器與低軌衛星相關產品的出貨預期仍符合預期，在面臨全球通膨問題及貿易戰的總體經濟環境下，仍使PC產業的終端需求衍生轉向。信錦企業第2季機構營業收入新台幣21.5億元，較前一季下降4%，年減幅為15%。營業毛利為新台幣5.02億元，毛利率為23.3%；營業利潤為新台幣1.94億元，營益率為9 %。稅前淨利為新台幣2.14億元，歸屬於母公司稅後淨利為新台幣1.21億元。以加權平均股本計算，2025年第2季稅後淨利為新台幣0.84元。

2025年合計營業利潤為新台幣43.98億元，年減少6%；合併營業毛利率為24.9%。累計營業利潤為新台幣4.72億元，營業利益率為10.7%；稅前淨利為新台幣4.97億元，歸屬於母公司之稅後淨利為新台幣2.73億元，總計稅後盈餘（EPS）為新台幣1.89元。

儘管今年面臨全球大環境的挑戰，展望未來，信錦將持續優化原訂單與生產成本控管，同時，在產能供應方面，越南與泰國等東南亞占點持續供應產能與成功生產效率，進一步強化整體調度彈性，並已拓展新客戶，協調低軌衛星（LEO）相關新產品的挹注，可望成為中長期增長的新契機。信錦集團亦持續投入新應用產品開發，逐步擴展集團產品價值與市場深度，靈活應對外部環境變化，維持在樞紐（鉸鏈）領域的產業地位。

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