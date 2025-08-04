騰輝財報／上半年 EPS 2.29元 第2季獲利創近三季高

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）8月4日公告2025年第2季財務績效，第2季營收11億元，季度成長8 %，毛利率30%，稅後純益0.9億元，創近三季高，較首季成長18%，單季EPS 1.24元，上半年累計每股EPS 2.29。

公司提到，整體經濟大環境雖受到全球經濟表現放緩，關稅政策反覆等因素交織影響，然公司營收及獲利依然雙雙增長，主係受到車用市場回溫，深耕於新能源與多種機電、航空、火箭噴射引擎、載人飛行器、功率半導體嵌埋是新製程應用、血糖測試儀量產等高毛利材料訂單保持增進，加上新特殊材料如各種薄膜材料應用拓展深受客戶認可，帶動整體毛利率及獲利表現維持高檔，創近三季高。

公司提到，展望第3季以後，除繼續鞏固散熱金屬基板市場外，台商中獨有產品高頻應用鐵氟龍材料在國防、航天雷達應用開始接獲量產訂單，長期持續取得終端認證及積極布局，智能ATR眼鏡、機器人及應用於電容封裝的產品也即將在客戶完成設備量產測試，逐漸走上放量之路。另外特氟龍材料在國防、航空方面的應用，也陸續接到歐美國防大廠認可並量產於正式產品，未來將在此類高毛利且全球市場年需求數億美金的應用上，獲得長期且穩定的訂單，前景展望樂觀。

公司提到，泰國新廠在上個月已進行動土，全球供應鏈布局將會更加完善，並在泰國與包含印度的東南亞已形成電子產業聚落的環境下，騰輝將以此為基地將專精的特殊材料產品輻射至所有此地需要的客戶填補產業空缺。多箭齊發釋放增長潛力，可望擴大市場占有率，並帶來強勁的營收成長動能與獲利，為股東與投資人帶來長期穩健的成長價值。