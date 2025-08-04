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信邦營收／7月24億元、月減6.6% 受新台幣升值等影響

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

電子零組件廠商信邦（3023）4日公布自結7月合併營收為24.56億元，較6月26.3億元減少6.63%，比去年同期28億元減少12.3%；累計前7月合併營收為184.44億元，較去年同期減少3.98%。

信邦指出，7月合併營收較6月減少6.63%，主要係美國太陽能微逆變器客戶，受高借款利率、補助調降及關稅墊高成本等不利政策的影響，削弱民眾安裝意願，導致整體需求放緩；較去年同期減少12.3%，除受美國太陽能微逆變器客戶需求減少外，亦受新台幣7月之平均匯率較去年同期升值達10%所影響。

信邦累計前7月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長0.32%、汽車產業成長5.66%、綠能產業減少29.44%、工業應用產業成長0.29%、通訊及電子周邊產業成長20.04%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收74.68%；連接器及零組件銷售占25.32%。

產業別銷售分布，工業應用產業占合併營收30.83%；通訊及電子周邊產業占23.95%；綠能產業占21.71%；汽車產業占14.91%；醫療及健康照護產業占8.6%。

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