第2季由盈轉虧 新唐股價重挫 投資人靜待明日法說
IC設計廠新唐（4919）4日股價遭到市場賣壓襲擊，盤中一度重挫至63元，跌幅達9%，顯示投資人對其最新財報明顯失望、信心不足。
新唐於1日公布第2季財報，整體獲利由盈轉虧，毛利率下滑至34.9%，營業淨損3.02億元，稅後虧損達6.75億元，每股虧損1.61元。累計上半年每股虧損達1.09元，獲利表現明顯不如去年。
新唐預計將於5日召開第2季法說會，釋出下半年營運展望，成為觀察股價後續走勢的關鍵。
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