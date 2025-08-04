南電7月營收月、年雙增 法人持續看好營運後市

南電（8046）7月營收36.2億元，月增15.9%、年增15.8%，優於法人原先預估高個位數月增的預期，主要是記憶體需求強勁，以及進入傳統消費性旺季，美系PC客戶新一代AI PC逐步進入量產，皆帶動載板出貨增溫，同時，持續看好近期營運後市。

分析師表示，展望今、明年營運，南電除受惠BT載板漲價潮有望延伸至ABF載板外，今年第4季可望有美系CSP業者新ASIC專案啟動，以及明年上半年將有另一新客戶ASIC專案開始進行，且明年大客戶1.6T網通晶片可望量產，谷底復甦態勢確立，持續看好營運後市。