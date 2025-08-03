晶技、啟碁 押寶長天期

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股近日高檔震盪走勢，盤面上資金依舊偏好科技股，其中晶技（3042）、啟碁（6285）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

晶技受惠陸系車用客戶展望良好、需求順暢，有望持續搶攻對手市占率，預期今年車用業務營收將年增二成以上，占比提升至25%。目前晶技在寧波車用新廠正在擴產，藉此滿足客戶需求。

法人指出，預期晶技2026年陸續擴張車用客戶需求，除中國大陸客戶外，也擴大歐美Tier1車廠。預期晶技車用營收比重2025年達25%、成長23%，預估2026年營收比重26%、成長14%。

至於AI手機方面，法人認為，AI手機趨勢正推升智慧手機市場採用更高頻的小型化產品，並應用在高階SoC晶片、5G晶片以及WiFi 7晶片，晶技不僅具備技術，且產能也較對手更具優勢，受惠最深。

啟碁方面，法人指出，部分客戶預期有提前拉貨需求，關稅方面，啟碁大多產品採FOB出貨，關稅由客戶負擔，且啟碁主要客戶為美國大企業，目前出貨不受對等關稅影響。產能規劃上，啟碁預計擴充墨西哥廠15%產能，並計劃在東南亞新增一個生產據點，以減少關稅對客戶的衝擊。

啟碁三大事業群的營收比重為網通50%、車用28%、連網家庭22%。其中，企業用戶庫存於2024年底去化完畢，2025年拉貨動能開始回溫，預期5G固定無線接入系列產品2025年持續成長。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

晶技 啟碁 營收

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