雷虎、中光電 認購火

美國宣布對台關稅20%，高於市場普遍預期的15%，引發失望賣壓，不過，隨後總統府聲明指出此為暫時，與美方持續協商，並強調232條款仍在談判之中，台股跌點收斂。盤面上，雷虎（8033）、中光電（5371）等無人機概念股逆勢走高。發行券商指出，看好無人機族群後續表現的投資人可留意相關權證的布局機會。

國防部軍備局日前公布新一輪無人機公開採購徵求案，包括雷虎、中光電旗下中光電智能機器人公司，以及聯華旗下神耀科技等多家無人機大廠，摩拳擦掌搶攻政府無人機採購案。

法人指出，此次無人機預算需求量體龐大，全台無人機產業可能已經出現供不應求的現象，對國內無人機廠商具正向激勵效果。

隨著無人機需求熱轉，雷虎6月單月自結稅後純益達0.78億元、年增169%，每股純益0.51元，單月賺贏去年全年的0.5元。雷虎總經理蘇聖傑表示，2025年公司評估競標FPV（第一人稱視角）自殺無人機，不管甲、乙、丙、丁型的無人機，雷虎非常有能力，且有意願爭取訂單。

中光電第2季歸屬母公司淨利為0.57億元，較第1季的0.19億元成長199%，較去年同期2.82億元減少80%。第2季每股純益達0.15元。

中光電智能機器人公司是2024年首波國防部無人機標案大贏家。中光電智能機器人總經理謝啟堂表示，公司擁有無人機自主技術，會優先建置能量，並進行供應鏈調查，參與投標，爭取2025年國防部軍備局無人機標案。

權證發行商建議，看好雷虎、中光電可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。