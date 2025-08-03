台達電 二檔發光

經濟日報／ 記者高瑜君整理

台達電（2308）第2季稅後純益139.48億元，季增36.3%、年增40.2%，每股純益5.37元，創歷史單季新高；今年上半年稅後純益241.79億元，年增53.9%，每股純益9.31元。

展望後市，法人認為，台達電受惠AI資料中心算力提升，整體電源相關發展轉向集中／高壓式電源趨勢，帶動電源規格、用量及相關零組件需求成長。台達電在液對氣散熱解決方案出貨加速下，高毛利產品占比提升，產品組合好轉。看好產品議價能力高，不受關稅／匯率影響，營運將持續創新高。

看好台達電的投資人可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證。

（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台達電

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