華邦電（2344）受惠DDR3、DDR4價格走揚，推出應用在車用電子上LP DDR4全系列產品，有助下半年營運；預期2025年市場需求逐步回升，產能利用率回到滿載水準。

法人表示，全球前四大廠2026年上半年停產應用消費性、手機、PC及伺服器使用的DDR4產品。華邦電今年上半年完成利基型8Gb DDR4開發，可望擴大DDR4產品組合。

華邦電的CUBE產品逐步量產，今年底營收貢獻有望達到DRAM營收的10%。法人估，華邦電2026年受惠成熟型DRAM產業環境轉佳、CUBE業務取得成效，全年合併營收年增11.5%。

投資人可買進價內外15%、距到期日90天以上。（統一證券提供）

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