昇陽半 挑價外20%
昇陽半導體（8028）受惠於2奈米製程擴產趨勢，雖短期受新台幣升值影響，惟基本面穩健，2026年展望強勁，維持「買進」評等。
法人看好，由於月產能由80萬片提升至100萬片，帶動出貨量年增22%；同時平均售價（ASP）預估年增9%，受惠於Test Wafer、Carrier Wafer比重提升，以及先進製程推進所帶來的規格升級，將抵銷價格折讓影響，預估2026年每股純益達8.4元，營運動能強勁。
權證發行商建議，看好昇陽半導體的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準以價外20%以內、剩餘天數超過60天以上等條件為主。
（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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