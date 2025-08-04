全球市場觀測站／新興債、邊境債 搶鏡

上周金融市場受到美國政府對等關稅結果揭曉、聯準會利率會議、及第2季企業財報等消息交互影響，走勢較為震盪，美股指數續創新高後也轉趨整理。債市方面，聯準會維持利率不變符合市場預期，新興債、邊境債表現較佳。

美國政府對等關稅稅率大致底定，除了先前已經達成協議的國家外，其餘國家在8月1日實施前已公布。

野村投信表示，從美國決定稅率級距的脈絡來看，對美國貿易逆差的國家如英國、新加坡為10%的基本稅率，日、韓等對美貿易順差的國家，在達成願意開放國內市場以及資金投資美國等協議後，美國給予15%的水準，若對美有貿易順差且尚在協商中的會有20%的暫時性稅率。關稅的不確定性降低，市場會更聚焦在經濟數據與企業財報上。類股表現上，仍以資訊科技股表現領先。野村投信指出，美國重量級企業財報亮眼，上周蘋果、微軟與Meta、亞馬遜等第2季財報均優於預期，有助於提振市場信心。

先前谷歌母公司Alphabet財報亦優於預期、且上調2025年資本支出，顯示AI需求強勁趨勢不變。即使美國經濟可能受到關稅調高的影響，但AI的成長趨勢明確，也會是資金持續聚焦的族群，後市持續看好。

債市方面，美債殖利率小幅波動，投資人關注聯準會利率會議及會後聲明。一如市場預期，此次維持利率不變，另外，此次有兩位理事會成員投票支持降息25個基點。由於聯準會主席鮑爾表示，9月是否降息須視經濟情況而定，相對中性的看法促使美元走強。

野村投信指出，上周新興美元主權債與邊境市場債表現相對突出。根據統計，資金已連續14周淨流入新興債市，今年來淨流入新興債市金額達356 億美元，占其AUM比重5.4%。

近年來新興國家在IMF的協助與要求下，財政體質逐步改善，部分國家主權債信評獲得調升，加上較高的殖利率，投資吸引力強。

之前美債殖利率受到關稅議題影響出現波動時，新興美元主權債的利差擴大幅度較美國債券輕微，下跌因素主要來自於美債利率彈升而非利差擴大，顯示投資人惜售，對新興債信心仍然較美債強。與美國企業債相比，新興債與邊境債的殖利率高，利差空間也較大，非常適合納入投資組合。