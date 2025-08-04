中國債券基金 資金簇擁

資金流向顯示，新興股債市基金持續吸金，但市場出現輪動。在新興股票基金方面，基金經理人減碼台灣及印度，加碼南韓及巴西；中國大陸債券基金及整體債券基金金額則同步創歷史新高，反映投資人在降息前鎖定較高的殖利率。

EPFR統計，到23日為止的一周，新興股票基金單周進帳下滑到19億美元，反映關稅底定前的不確定性，但仍是連續七周淨流入。其中，以新興亞股基金及全球新興股市基金最受青睞，但拉丁美洲基金則出現去年第4季中旬以來最大的淨流出。

債券基金方面，中國債券基金創新高，由企業委託代操中國債券ETF需求尤大，受惠貿易動能及國內政策改變。泰、韓及大馬債券基金持續吸金。整體看，新興債淨流入為20多年來次高。