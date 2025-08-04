主動式 ETF 買氣爆棚 靈活操作策略受青睞

主動式ETF是投信今年新戰場。據證交所和集保統計，從5月初第一檔主動式ETF掛牌以來，不到三個月已有六檔主動式ETF掛牌交易；六檔總規模達188.4億元，近一個月、近一周成交量分別為197.0億元、68.5億元，買氣持續增溫；總受益人也來到10.7萬，突破10萬人。

台灣ETF市場自2003年開放迄今，規模突破6兆元、位居亞洲前三。如今，隨著主動式ETF開放，其中有五檔台股主動式ETF，由野村、群益、統一及安聯等四家投信發行，全都是台股共同基金績效優異的基金公司。

法人表示，主動式ETF優勢在於靈活性，與被動式不同。傳統被動ETF僅買集中市場股票，每半年換股一次，易錯過市場機會；主動ETF則能擴大選股範圍，涵蓋更多中小型股或興櫃標的；加上今年遇到川普的對等關稅年，市場變化加大操作難度，主動投資顯得重要。

六檔主動式ETF人氣增溫

主動安聯台灣高息ETF（00984A）經理人施政廷表示，觀察今年除息行情結果顯示填息成功率不到五成、且科技股與傳統產業表現分化，面對高股息ETF投資應採取「股息打底、成長加值」策略，避免單純追求高殖利率而忽略成長潛力。

布局上，施政廷表示，擴大息收與超額報酬來源的同時，也聚焦高息與穩健現金流兼具的標的，並可挑選採取「多投資策略」的來靈活應對市場震盪與變化，把握以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略作為加值選項的投資主軸。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，台積電法說及AI展望維持正向、產業發展政策及M2升溫內資動能仍強，看法維持中性偏多。

台灣對等關稅20%與先前市場預期15~20%算是接近市場預期，若與日本韓國等貿易對手國而言，則是略高5%、低於市場預期，但由於美國四大CSP業者日前公布財報，資本支出陸續上修或是提升資本支出下緣，因此對於下半年AI Server相關產業還是可以樂觀期待。