聽新聞
0:00 / 0:00

大小台 應對波動

經濟日報／ 記者周克威整理

富邦期貨分析師曹富凱表示，近期美股財報表現亮眼，科技巨頭Meta與Microsoft受惠AI與雲端業務展望穩健，第2季財報優於市場預期，顯示AI相關投資正持續帶動企業成長動能；然而，儘管科技股財報利多頻傳，卻未能有效抵消市場對美國總統川普關稅政策不確定性所帶來的壓力

川普關稅市場憂心可能導致成本上升與物價壓力加劇，同時，美國6月核心PCE年增率達2.8%，高於市場預期，顯示通膨壓力仍在，進一步加深市場對聯準會延後降息的預期。受此影響，台指期下挫，失守5日均線支撐，短線面臨技術面的回檔壓力。

從資金面觀察，新台幣匯率持續走弱，創下近一個半月新低，顯示國際資金流出壓力升高。外資在風險偏好降低的情況下，可能加速撤出台股，加重短線賣壓。

其中更值得關注的是，台灣部分出口產品可能面臨高達20%的關稅，而日本與南韓僅為15%。此一差異將對台灣出口競爭力造成不利影響，特別是電子產業首當其衝。

整體而言，企業獲利預期可能因關稅壓力而下修，出口導向產業面臨挑戰，台股資金面與基本面同步承壓。短線台指期恐將回檔測試整數關卡支撐，投資人宜密切關注美國政策走向與國際資金流動，並適度調整大小台部位以因應市場可能的波動。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

壓力 關稅 期貨交易

延伸閱讀

美對台課20%關稅 許淑華籲護農保產：不能讓農民與中小企業埋單

關稅20%不單打獨鬥 鍾東錦祭「5點因應」：聯手8縣市爭設產業轉型專案

關稅出爐…台股本益比已拉高 8、9月挑戰大

憂台美關稅衝擊國內農業 王惠美盼「中央、國會密切合作」

相關新聞

一周上市融資融券餘額表

（格式）證券行情表 （案名）一周上市融資融券餘額表

全球型股票型基金人氣旺 債券、黃金、股債混合型也受歡迎

全球風險資產價格動盪向上，資金流向顯示，國人布局海外基金時，重心移到全球型股票及債券基金，少量配置美股基金、亞股基金及黃...

主動式 ETF 買氣爆棚 靈活操作策略受青睞

主動式ETF是投信今年新戰場。據證交所和集保統計，從5月初第一檔主動式ETF掛牌以來，不到三個月已有六檔主動式ETF掛牌...

美科技股商品掀起新一波買盤 聚焦 AI、資料中心題材

四大CSP業者財報季仍釋出強勁的資本支出，主要用於AI相關投資，而美國鬆綁輝達H20晶片銷陸禁令，更是助攻AI成長力道，...

多重資產基金 穩穩賺

今年來全球地緣政治風險不斷，但全球市場又重回了高位震盪，在這樣複雜的金融情勢下，尚未入場的投資人恐怕只敢持續觀望，而已經...

全球市場觀測站／新興債、邊境債 搶鏡

上周金融市場受到美國政府對等關稅結果揭曉、聯準會利率會議、及第2季企業財報等消息交互影響，走勢較為震盪，美股指數續創新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。