富邦期貨分析師曹富凱表示，近期美股財報表現亮眼，科技巨頭Meta與Microsoft受惠AI與雲端業務展望穩健，第2季財報優於市場預期，顯示AI相關投資正持續帶動企業成長動能；然而，儘管科技股財報利多頻傳，卻未能有效抵消市場對美國總統川普關稅政策不確定性所帶來的壓力。

川普關稅市場憂心可能導致成本上升與物價壓力加劇，同時，美國6月核心PCE年增率達2.8%，高於市場預期，顯示通膨壓力仍在，進一步加深市場對聯準會延後降息的預期。受此影響，台指期下挫，失守5日均線支撐，短線面臨技術面的回檔壓力。

從資金面觀察，新台幣匯率持續走弱，創下近一個半月新低，顯示國際資金流出壓力升高。外資在風險偏好降低的情況下，可能加速撤出台股，加重短線賣壓。

其中更值得關注的是，台灣部分出口產品可能面臨高達20%的關稅，而日本與南韓僅為15%。此一差異將對台灣出口競爭力造成不利影響，特別是電子產業首當其衝。

整體而言，企業獲利預期可能因關稅壓力而下修，出口導向產業面臨挑戰，台股資金面與基本面同步承壓。短線台指期恐將回檔測試整數關卡支撐，投資人宜密切關注美國政策走向與國際資金流動，並適度調整大小台部位以因應市場可能的波動。（富邦期貨提供）

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