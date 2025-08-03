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黃金期 留意風險

經濟日報／ 記者周克威整理

隨中東地緣政治風險降溫，長達三年的俄烏戰爭受美國將對俄羅斯進行制裁，也讓衝突情況有所減緩，加上美國與歐盟、日本、韓國重新談判關稅後，皆出現調降至15%，讓市場對於關稅緊張情緒有所緩解，因此帶動美元走強。

以美元計價的黃金期貨價格，受美元轉強及避險需求降溫，導致價格回檔修正，不過近期因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至7月31日為止，黃金持有量為954.51公噸，雖然較上個月持續增加，但較前一周持有量下降，顯示出法人開始進行減持的情況，因此須留意，後續若是出現大幅減持時，將可能使得盤勢面臨較大的賣壓。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變化來看，上周淨多單持倉部位增加39,923口、來到253,038口，目前已連四周增加多單部位，顯示出投機客持續加碼多單，然而因近期盤勢回檔修正，後續若是投機客轉為多單減碼，將形成空方助力，盤勢可能持續回檔。

從技術面來看，黃金期貨價格挑戰6月高點3,531.6美元失敗後，引發賣壓，加上近期美元走強，使得價格跌破中期均線，逐漸往6月低點的3,307美元靠近。

後續若是無法守住6月低點位置，盤勢將回測5月低點3,208美元位置。（華南期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

美國 期貨交易

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