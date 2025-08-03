台指期 外資保守布局

台股上周五（1日）開低震盪後走高，終場下跌108點、跌幅0.4%、收在23,434點，累計全周上漲70點；台指期則大跌240點、至23,344點，逆價差為90.38點。期貨商建議，目前台指期於短期均線附近震盪，市場逐步消化關稅利空消息，預期短線震盪後，有機會挑戰波段高點。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單增加4,569口至3,202口，其中外資淨空單增加5,893口至39,537口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加5,469口至2,949口。

外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為3,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權OI增量呈現積極，選擇權多空皆無明顯表態。

群益期貨表示，外資上周五期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股波動率依舊走低態勢，短線在台股7月16日多方缺口不破下，拉回仍可以樂觀操作。

元富期貨認為，台指期上周五受台灣關稅揭曉影響，開盤跳空開低，在金融、傳產撐盤下，收斂跌幅，盤中AI族群逆勢上漲，指數一度反彈至所有均線之上，終場以紅K棒留上影線作收。目前指數於短期均線附近震盪，市場逐步消化關稅利空消息，在AI需求強勁帶動下，震盪後，有機會挑戰波段高點。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，上周五周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在21,700點。全月未平倉量put/call ratio值由1.09下降至0.95，VIX指數下降0.06至23.44。