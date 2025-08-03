碩網上櫃 蜜月行情甜

專注於企業對話式AI之相關應用服務的碩網資訊（7547），已於7月29日上櫃掛牌，承銷價60元。掛牌以來四個交易日，股價上漲49.5元，收在109.5元，漲幅高達82.5%，大走蜜月行情。

碩網2024年度營收為3.33億元，稅後淨利為5,767萬元，每股稅後純益為1.93元。2025年上半年度營收為1.44億元，稅後淨利為2,909萬元，EPS為0.96元。

碩網成立於1999年，主要產品都圍繞在企業對話式AI應用領域，已經在這領域耕耘多年，自行開發出包括企業內部知識管理系統、智能客服系統及智能行銷系統。

受惠於近年全球生成式AI興起的應用熱潮，碩網自2023年起也導入生成式AI應用，可進一步提升企業之外部顧客服務水準及內部營運效率。碩網除服務各產業指標性客戶外，也獲得日本知名商社伊藤忠集團的投資，雙方並共同合作服務客戶。

此外，碩網又與微軟長期合作，在2024年度更獲得微軟台灣地區最佳合作夥伴獎項，展現該公司在AI技術應用能力上獲大廠肯定。

碩網從事的人工智慧方面應用，正好是協助臺灣企業數位轉型的關鍵推手，屬於政府的五大信賴產業之一，是臺灣未來布局全球的重點產業。

櫃買中心也積極配合政府產業發展政策，持續推動數位雲端產業公司進入櫃買市場，碩網是第21家數位雲端產業的上櫃掛牌公司。

櫃買中心的數位雲端產業已在臺灣資本市場形成一個具有特色的產業聚落，投資人也給予櫃買數位雲端產業較高的本益比，櫃買中心將繼續作為臺灣數位雲端產業的後盾，協助臺灣在全球AI產業擴大競爭優勢。