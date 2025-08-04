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南電業績攀27個月高點

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台塑集團旗下載板大廠南電（8046）昨（3）日公告7月合併營收36.21億元，攀上27個月來高點，月增16%，年增15.85%。前七月合併營收216.62億元，較去年同期增加18.1%。

隨著生產成本墊高、電價上漲、匯率及傳統旺季驅動需求增溫等因素同步來臨，業界傳出，下半年載板報價可望季季看漲，尤其BT載板報價更將谷底翻揚，法人看好，欣興、景碩、南電、臻鼎-KY都將受惠相關趨勢。

先前部分廠商傳出下半年BT載板報價可望調漲20%，但業界預期個別廠商漲幅不一，部分廠商先前已有應對供需失衡降價，因此預估整體載板實績上漲幅度約在個位數百分比，下半年逐季看增。

南電先前因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公告自結6月稅前虧損2.53億元，歸屬母公司淨損2.14億元，單月每股淨損0.33元。南電說明，6月營運虧損，主要受新台幣強升影響。

營收 台塑集團

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