網通設備龍頭思科看旺企業需求 中磊、啟碁營運熱轉

全球網通設備龍頭思科看旺AI基礎建設與安全整合帶動核心訂單成長，企業端硬體需求維持高強度，上調全年營收，中磊（5388）、啟碁、合勤控等台灣網通廠同步沾光，隨企業網通需求持續增溫，加上資安議題持續延燒，下半年營收成長可期。

根據思科調查，97%的IT領導者認為，現代化網路是部署AI、IoT雲端的關鍵，91%要提高網路占整體IT預算比重，刺激企業網通需求大開。法人指出，思科以全球網通設備龍頭之姿登高一呼，看旺企業網通後市，台廠同步沾光。

中磊近年除直供電信營運商市場，企業網通市場也有不錯表現。法人表示，中磊企業產品客戶已庫存調整兩年，今年可望啟動庫存回補，此外，中磊取得多家客戶新一代無線網路WiFi 7訂單，2025年WiFi 7產品貢獻營收比重可望顯著提升。

目前中磊三大產品包含寬頻用戶端設備，企業網通產品及基礎建設、物聯網產品，企業網通占比約24%，相關產品毛利率水準高於平均。法人看好中磊下半年營收可望較上半年明顯成長。

啟碁深耕企業網通市場，除持續推動WiFi 7升級，也拓展至Cellular及邊緣運算架構，今年以來企業網通需求成長，雖然上半年受到部分訂單影響，營收約559億元，年減0.8%，但法人看好，啟碁下半年營運成長動能可期。

合勤控除持續推動電信營運商業務之餘，也在企業市場發力。合勤控董事長朱順一認為，隨著政府及企業對資安意識提升，企業更願意投入相關預算，是催動企業網通需求一大助力。

看好企業網通需求，合勤控旗下兆勤強打商業應用網通解決方案搶市，開發台灣首創的Nebula雲端網路解決方案，以雲端網路管理、5G、網通安全及AI智能，搶攻中小型企業及專業用戶。