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雙虎攻車用 又有好消息

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
雙虎布局車用市場
雙虎布局車用市場

近年來積極轉型的友達（2409）及群創都在車用顯示器市場部署重兵。友達總經理柯富仁指出，友達併購BHTC後再告捷，取得商用車Display HMI（人機介面）及中控台新訂單。群創說，目前車用顯示占總體營收比重約25％，待子公司CarUX完成與Pioneer的併購後，比重將顯著提升。

友達2024年4月完成併購德國BHTC後，今年初雙方合作已取得150億元新訂單，將於未來幾年陸續挹注營運。柯富仁表示，車用相關的智慧移動繼全球大型車廠訂單後，又奪下商用車人機介面及中控台新訂單，同時BHTC的保加利亞廠第三期工廠已於7月30日開幕，第3季投產。未來持續透過歐洲、墨西哥及印度爭取更多中長期訂單。

友達集團去年車用市場總體營收已達700億元，BHTC加入後，在商機開拓、成本節省等領域均展現綜效，推升智慧移動事業成長超過六成。友達併購BHTC不但達到全球布局，更從核心技術跨入提供系統解決方案商。

柯富仁表示，雙方互補效益顯現，在主車廠客戶新訂單交出成長佳績，為明年元旦上路的友達智慧移動公司（AMS）奠定良好基礎，並可望順利達成雙位數年複合成長的目標。

展望第3季，柯富仁指出，智慧移動事業營收估季減5%，若排除匯率變動、以原幣別計算，則將小幅成長。至於2025年全年度，年增率可達7%至9%。

群創朝非面板轉型主要聚焦在智慧製造、智慧交通運輸應用領域。群創總經理暨營運長楊弘文表示，群創深耕工業領域多年，累積豐富技術及產業經驗，未來將積極拓展船舶及軍用顯示兩大新興應用領域，預期將成為推動營運成長動能之一。

為強化車用市場布局，群創子公司CarUX與瑞典私募股權投資公司EQT簽約，規劃以股權價值1,636億日圓（約新台幣337億元）收購日商Pioneer的100%股權。目前併購案尚於法規審查階段，群創強調，推動併購、轉型重點除營收外，更重視獲利表現，希望帶給股東更好報酬率。

群創 友達 併購

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