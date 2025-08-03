宏碁智通強攻智慧交通

宏碁（2353）集團搶攻智慧交通商機，旗下「宏碁智通」開發AI智慧停車系統，透過AI智慧停車應用與後台即時監控系統，打造全新的路邊停車解決方案，其AI智慧停車系統已在多個縣市落地實施，全台智慧停車格逾6,500席。

宏碁智通自主研發的AI智慧停車系統，透過AI智慧停車應用與後台即時監控系統，打造全新的路邊停車解決方案，實現「真智慧化自動化開單」及「無人巡場補單」的目標，展現AI技術於交通場域的應用成效。

宏碁智通總經理游明豐表示，積極推動智慧路邊停車系統，具有全台最大規模的商轉場域。相較傳統路邊停車收費需依賴大量人力及停車數據不完整的挑戰，宏碁智通透過AI技術，提供穩定、準確且可擴充的解決方案，協助地方政府建構永續的智慧停車基礎建設。

宏碁智通AI智慧停車應用藉由搭載「AI影像辨識模型」，嵌入式系統可於本機完成車牌辨識、影像轉正及遮蔽物判斷等複雜任務，大幅減少資料傳輸與系統誤判，其「多模型神經網路架構」能適應多變場域，減少人工介入並提升系統運作效率。

宏碁智通為宏碁集團旗下專注智慧交通與多元支付的子公司，除布局台灣市場，今年宣布與泰國智慧充電管理平台廠商Chosen Digital簽訂合作備忘錄，結合宏碁智通在多元支付整合與充電樁技術的優勢，以及Chosen Digital在泰國市場的平台管理經驗與通路，雙方聯手拓展泰國市場，推動電動車充電與多元支付解決方案，聚焦政府機關、住宅社區及商業應用。

此外，宏碁智通以「揪吉嗶嗶JJ-Beep」為多元支付服務品牌，提供無人化設備多元支付整合服務，預計今年將部署超過1萬台多元支付驗票機，協助相關業者快速升級現有設備。