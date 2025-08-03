眾福科、睿生進擊顯示器

戶外專業顯示器製造商眾福科（3168）及群創衍生子公司睿生光電各自在專業顯示應用市場擁有一片天。展望2025年下半年，眾福科新產品陸續放量挹注，將交出逐季成長佳績；睿生光電拓展高價值產品線與新興市場有成，營運看升。

佳世達集團旗下眾福科上半年合併營收17.04億元，年減1.6%。毛利率25.12%，年增0.22個百分點。稅後純益9,021.8萬元，年減23.1%，每股純益1.16元。隨著船舶、工控等新產品開發陸續導入量產，預期今年營收逐季成長，下半年業績優於上半年。

由於歐美船舶顯示器需求回溫，眾福科表示，43吋與55吋新開發產品已送樣客戶驗證，可望今年第4季或明年首季挹注營收；特殊車輛去年至今持續開發新品，其中全地形車輛將於第3季量產，新能源Mini小車儀表也開始試產，預期今年第4季客戶需求會增加。

眾福科近二年持續開發中大尺寸27吋至65吋戶外強固型顯示器及戶外看板，已送樣客戶並小量試產；大型醫用顯示器新專案已開始量產，第3季逐步貢獻營收，未來計畫擴大醫療用人機介面顯示器。

睿生光電上半年合併營收10.88億元，年增12.3%，同期新高。毛利率28.06%，年增1.06個百分點。