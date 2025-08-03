晶采接單動能逐漸恢復

中小尺寸面板模組廠晶采（8049）預期下半年接單動能逐步恢復。面對中國大陸市場低價競爭，2025年營運重點為成本優化，並致力提升工控模組市占率。

晶采第2季稅後純益3,645萬元，季減33.4%，年減73.5%，每股純益0.31元。累計今年上半年稅後純益9,118.3萬元，年減53.5%，每股純益0.77元。

晶采表示，上半年由於大陸市場通縮外溢而來的低價競爭，且終端客戶對新需求目前相對保守看待，營運處於相對低檔，預期本季起逐漸恢復動能。

晶采研發基地為台灣汐止，大陸華南廠有TFT-LCD後段製程產能及LCM製程產能生產線，汐止總廠也有TFT-LCD後段製程及電容式TP貼合製程生產線，可互相支援提供客戶生產服務。

品牌業務方面，朝提供中高度客製服務，並優化LCD產品，深化與歐美知名通路商產品線合作，以增加晶采在工控模組市場知名度與占有率。並整合電容觸控應用提高貼合技術降低成本並提供一站購足設計服務，提高客戶對產品的黏著度。晶采並評估增加TFT LCM產品的深度與廣度，提供較大尺寸至32吋。