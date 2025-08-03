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第一類接觸／萬達下一步…搶當寵物界的7-11
萬達寵物（6968）總經理李俊廣與副執行長羅至玄始終相信，「把一件事做到最好，而不是什麼都做一點」，因為「專注」是一家公司能走得遠、站得穩的關鍵。
萬達所有資源與人才集中在寵物零售領域，不追求多角經營或快速擴張，一步一腳印打磨營運系統、供應鏈與品牌力。這樣的專注讓萬達穩扎穩打擴大規模，也為與統一的合作奠定基礎。
今年萬達團隊思考企業成長的瓶頸，因為若照原規劃自行建立總倉、整合供應商、打造系統與物流鏈，至少要五年時間，於是開始尋找「能否直接補位」的夥伴，盤點後鎖定最了解零售業的統一集團。
統一不管是倉儲、系統、資安、會員經營、市場理解皆領先業界。李俊廣說：「我們不是做不到，而是明白與其浪費五年摸索，不如找最厲害的人合作，把資源留給我們最擅長的地方。」
寵物產業在台灣每年約500多億元，對年營收6,000多億元的統一集團而言，不是一個很大的戰場。但萬達展現創業動能、執行力與產業專注，是統一很欣賞的特質。羅至玄說：「我們不是哪個大事業底下的副業，我們是為了這個產業而生的公司。」
萬達成為全台最大寵物零售商，是用了十多年證明在這個領域的專注與韌性，也讓統一選擇用「賦能」方式參與。
雙方合作談成後，進展快速。統一提供後台、物流與會員系統，萬達專注商品力與顧客經營，形成互補，也讓彼此的強項放大。李俊廣說：「我們一直學習統一，現在有機會跟他們一起做出『寵物界的7-ELEVEN』。」
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