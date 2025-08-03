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第一類接觸／法人：萬達全年每股純益估2.7元
萬達寵物（6968）為台灣寵物食品及用品連鎖通路龍頭，在持續展店擴大市占下，今年將積極擴大規模，目標至少新增20家門市，分析師預估，全年營收、獲利將持續成長。
分析師表示，萬達寵物並透過線上線下整合式的虛實融合行銷通路擴大市占率，掌握客源，發揮規模經濟效果，增加向供應商議價的能力，優化成本結構。數位力方面，以自行開發的數據資料整合系統，連結門市POS、ERP系統，CRM系統、EC電子商務系統以及BI戰情分析系統等，提升資訊即時性與準確度，增進門市營運效率。
隨著分店數增加，營收規模擴大，物流成本將快速上升。寵物產業的特性是其供應鏈非常分散，且每家分店要各自花費人力進行對應次數的進貨盤點。若建立總倉，每家供應商僅需將貨物送至總倉，經倉管人員盤點後再分送至各分店，可大幅降低物流成本，創造出的獲利空間也可降價回饋給消費者。
此外，將運用通路商掌握顧客喜好優勢，挑選具發展潛力的品牌商以投資入股的方式合作，以寵物負責通路與行銷規畫，品牌商負責代理進口或生產製造，除可增加業外收入外，也能在供貨成本上取得優勢，提升獲利率，預估今年營收34.3億元，年增19.3%，毛利率增至41.4%，每股純益2.7元。
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