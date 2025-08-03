第一類接觸／萬達擴張獲利向上 今年營收拚增雙位數

萬達寵物（6968）總經理李俊廣表示，今年營收預期達成雙位數增長，主要是積極展店與提高營運效率。隨著營收增長，獲利也將同步上升。為加速發展，萬達已升級團隊與系統，並加速開店步伐，在競爭激烈的市場創造更多機會。

萬達為國內首家上櫃的寵物零售企業，全台有130家門市，旗下品牌包括「寵物公園」、「貓狗隊長」與「凱朵寵物」。今年7月萬達宣布與統一成為合作夥伴，統一將持有萬達10%股權，共同推動產業升級。

李俊廣表示，台灣寵物產業已進入紅海階段，開啟「大者恆大」時期。市場競爭加劇，經營效率與管理能力成為關鍵。萬達的策略是優化開店策略、加強內部運營，並透過與統一的合作，升級倉儲與物流系統，加速邁向下一個成長階段，以下是專訪紀要：

結盟統一 提升配送效能

問：關稅與匯率波動對萬達的影響？未來營運展望？

萬達寵物小檔案 答：萬達寵物的進口商品約占總業績20%，其中多以美元與加幣計價。這兩種貨幣對新台幣有所貶值是利多，幫助降低進口成本並優化毛利結構。關稅方面，若政策不利，可能會對消費者購買力造成壓力，進而影響市場需求。

未來持續秉持「穩中求進」的策略，深耕基礎建設，包含總倉布局、物流整合與系統平台升級，都將成為支撐擴張的核心動能。

問：統一會帶給萬達三項利多：總倉、會員、商品力，具體如何實施？

答：倉儲效率方面，統一的倉儲系統能大幅提升配送效能，原本是一周一次配送，未來可根據需求做到每日多次配送，這對萬達快速增長的門市至關重要。目前已在洽談整合，最快年底實現倉儲整合。

會員整合方面，具體方案尚在細談，但有計劃將統一會員系統與萬達的消費者資料打通，實現跨平台的點數累積與兌換，增強消費者的整體購物體驗。

商品力方面，萬達擅長寵物專業品項，雙方可以一起嘗試更多元的包裝與商品選項。例如針對便利通路設計輕便型、快取型商品，至於上架部分會先從線上通路開始，未來若合適，也會思考實體上架的可能。

數位轉型 聚焦三大方向

問：近年積極數位轉型，未來的數位化策略與目標是什麼？

答：數位營收占比約20%，主要聚焦三大方向，首先是延伸門店服務，透過結合門市、寵日配商城和即時配送「寵速配」，提供消費者無縫的線上線下購物體驗。其次是提升會員價值，透過超過百萬會員的資料庫，利用CRM、BI和AI分析實現個性化推薦，同時推出會員專屬活動與回購機制，增強互動並促進回購。

此外，擴展數位商城，將商品上架至外送平台和電商平台，提升線上銷售。並持續推進AI與自動化技術，以優化內部流程並提升效率。未來將進一步強化線上與線下的互動，使數位化成為業務增長的核心動力。

萬達寵物近五年營運

問：展店計畫與多元店型布局的規劃？

答：每年開設15至20家門市只是基本，併購、加盟、異業合作都是可能的選擇，未來每年希望朝開出25至30家以上。店址的選擇不只是一線都會區域，也拓點至二、三線城市，讓服務更貼近生活場域，同時也在思考依據不同區域，以不同的店型拓展市場。