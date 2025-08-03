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一周盤前股市解析／PCB 鏈、散裝 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（1日）開盤下跌277點，終場以上下影線紅K、下跌108點作收，收在23,434點，成交金額略縮至4,047億元。其中，大盤跳空殺低後嘗試收斂跌勢，短期均線偏多架構未變，市場法人建議，暫先以技術面調整看待。

統一投顧協理陳晏平表示，美國通膨數據高於預期，市場擔憂Fed降息路徑增添變數；美國CSP業者調高資本支出，加上輝達股價持續創新高等利多，帶動台股AI相關族群股價表現強勢。

台股目前技術面強勢，雖台灣關稅公布為20%，相對日、韓15%高，但關稅不確定性消除，僅剩關注232條款調查結果，預估短線上台股加權指數高檔震盪。

操作上，建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦AI概念股、台積電供應鏈、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、工具機與機器人概念、散裝及生技等。

第一金投顧協理黃奕銓指出，短線上，可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股，有拉回再作長線布局，並嚴控持股水位與風險。

台股 美國

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