聽新聞
0:00 / 0:00

裕慶Q3訂單需求湧現

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

商用展示架大廠裕慶-KY（6957）表示，今年下半年隨著美國最大平價服飾與家飾零售商（R）的門市收銀區改造，第3季將迎來大幅放量改造計畫，預期訂單需求將湧現，該公司將全力搶攻相關商機。

另外，全球最大飲料商、美國最大西部服飾零售商等相關業者的商用展示架新專案等，有望挹注裕慶旗下商用展示架業務營運良好動能。

裕慶董事會近日決議通過，辦理第一次國內無擔保可轉換公司債，發行總額上限為新台幣10億元，發行期間三年，募集資金將用於償還銀行借款、充實營運資金所需。

裕慶指出，集團積極擴大商用展示架ODM業務動能，打造中長期營運成長引擎，透過強化資金結構、充分整合集團資源，以提高整體業務接單、擴大客戶群的利基。

裕慶仍看好旗下商用展示架ODM業務，近年積極完善「設計+製造+服務」一條龍業務模式，有效滿足多元國際品牌、大型通路客戶客製化商用展示架訂單需求，帶動整體客戶服務量體規模擴大，2025年第2季商用展示架業務營收比重，較去年同期的73.6%提高至82.9%。

ODM 美國 新台幣

延伸閱讀

開銷註記笨老公坐車錢、小豬老公飼料費 分手後共要他還36萬敗訴

苗栗縣一般性補助款統刪28.1億元 行政院金援9.3億元應急

撐過罷免 鄭正鈐欠「名媛」1357萬...高院仍判要還錢

高雄公車引擎發動、車門緊閉停路邊 駕駛趴方向盤…警消搶救送醫不治

相關新聞

一周上市融資融券餘額表

（格式）證券行情表 （案名）一周上市融資融券餘額表

全球型股票型基金人氣旺 債券、黃金、股債混合型也受歡迎

全球風險資產價格動盪向上，資金流向顯示，國人布局海外基金時，重心移到全球型股票及債券基金，少量配置美股基金、亞股基金及黃...

主動式 ETF 買氣爆棚 靈活操作策略受青睞

主動式ETF是投信今年新戰場。據證交所和集保統計，從5月初第一檔主動式ETF掛牌以來，不到三個月已有六檔主動式ETF掛牌...

美科技股商品掀起新一波買盤 聚焦 AI、資料中心題材

四大CSP業者財報季仍釋出強勁的資本支出，主要用於AI相關投資，而美國鬆綁輝達H20晶片銷陸禁令，更是助攻AI成長力道，...

多重資產基金 穩穩賺

今年來全球地緣政治風險不斷，但全球市場又重回了高位震盪，在這樣複雜的金融情勢下，尚未入場的投資人恐怕只敢持續觀望，而已經...

全球市場觀測站／新興債、邊境債 搶鏡

上周金融市場受到美國政府對等關稅結果揭曉、聯準會利率會議、及第2季企業財報等消息交互影響，走勢較為震盪，美股指數續創新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。